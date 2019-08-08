На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Военные пока не озвучивают версий случившегося и не говорят, мог ли юноша стать жертвой нападений палестинских боевиков.
"Рано утром найдено тело солдата со следами холодного оружия у одного из (еврейских - Прим. ред.) поселений к северу от (палестинского - Прим. ред.) города Хеврона", - сказано в пресс-релизе.
Район происшествия прочесывают крупные силы армии вместе с сотрудниками полиции и антитеррористической спецслужбы ШАБАК.