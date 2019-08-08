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РИА Новости

На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата

08:07, 8 августа 2019
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Военные пока не озвучивают версий случившегося и не говорят, мог ли юноша стать жертвой нападений палестинских боевиков.
"Рано утром найдено тело солдата со следами холодного оружия у одного из (еврейских - Прим. ред.) поселений к северу от (палестинского - Прим. ред.) города Хеврона", - сказано в пресс-релизе.
Район происшествия прочесывают крупные силы армии вместе с сотрудниками полиции и антитеррористической спецслужбы ШАБАК.
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ПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Несмотря на террор, развязанный израильской Властью против палестинского народа, палестинцы всё же продолжают сражаться против оккупации.
8 августа, 08:42
СССергей Смирнов
200049182
Без сомнений в ближайшее время убийца будет пойман и предстанет перед судом! Только хороших новостей еврейскому народу!
8 августа, 09:32
TTobiaszavadov
4700002
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