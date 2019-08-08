Глава ГКНБ жалеет, что не разрешил открыть огонь при задержании Атамбаева

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Председатель государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев, отчитываясь перед депутатами на внеочередном заседании парламента, заявил, что жалеет, что не разрешил своим подчиненным открыть огонь на поражение при попытке задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

"Здесь никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение", - приводит Sputnik Киргизия слова главы ГКНБ во время отчета перед депутатами на внеочередном заседании парламента.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.