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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ

12:34, 8 августа 2019
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© AP Photo / Vladimir VoroninСтолкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / Vladimir Voronin
БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате неудачной операции спецназа по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники захватили 40 единиц оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.

"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов", — уточнил собеседник агентства.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-президента не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.
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Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
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Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
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