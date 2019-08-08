Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ

Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

© AP Photo / Vladimir Voronin Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате неудачной операции спецназа по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники захватили 40 единиц оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.

"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов", — уточнил собеседник агентства.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-президента не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.

Кроме того, шестеро силовиков оказались в заложниках.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.