ГИБДД начала социальную кампанию по борьбе с превышением скорости

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ГИБДД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности" инициировала общественную кампанию "Однозначно", в ходе которой водителям объяснят, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога, сообщает ведомство.

Социальная кампания "Однозначно" пройдет в 15 субъектах РФ, она призвана объяснить водителям, что не следует превышать скоростной режим до 19 километров в час свыше установленного знаком ограничения скорости.

По мнению организаторов акции, даже нештрафуемое превышение скорости до 19 километров в час создает опасные ситуации на дорогах, и водителям необходимо понять, что знаки ограничения следует понимать однозначно: если на знаке стоит ограничение 60 километров в час, не стоит превышать именно эту скорость, говорится в материалах.