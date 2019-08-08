Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:34Z
https://ria.ru/20190808/1557297395.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154881/85/1548818547_0:188:3092:1927_1036x0_80_0_0_9eecfa55884a46d138b9c4ed217d68ea.jpg
РИА Новости

ГИБДД начала социальную кампанию по борьбе с превышением скорости

12:34, 8 августа 2019
813
© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Фотовидеофиксация"
Дорожный знак Фотовидеофиксация
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожный знак "Фотовидеофиксация". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ГИБДД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности" инициировала общественную кампанию "Однозначно", в ходе которой водителям объяснят, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога, сообщает ведомство.
Социальная кампания "Однозначно" пройдет в 15 субъектах РФ, она призвана объяснить водителям, что не следует превышать скоростной режим до 19 километров в час свыше установленного знаком ограничения скорости.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
5 августа, 16:49
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость на дороге
По мнению организаторов акции, даже нештрафуемое превышение скорости до 19 километров в час создает опасные ситуации на дорогах, и водителям необходимо понять, что знаки ограничения следует понимать однозначно: если на знаке стоит ограничение 60 километров в час, не стоит превышать именно эту скорость, говорится в материалах.
"Основным и самым проблемным условием и причиной ДТП является скорость. Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками", - отметил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на пресс-конференции.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
11 июля, 07:03
Ликсутов назвал большой проблемой отношение водителей к превышению скорости
8300716
Обсудить 1
ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
РИА
Новости
Житель Камчатского края Антон Шестаков и лисенок
Житель Камчатки выхаживает раненого лисенка, найденного на дороге
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Глава ГКНБ жалеет, что не разрешил открыть огонь при задержании Атамбаева
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник
Офис компании Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. 4 августа 2019
Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров
Водопроводная вода
Власти Немана объяснили появление червей в водопроводной воде
Бурый медведь
Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Коллективная фотография Луны и Земли, полученная зондом Берешит с высоты в 500 километров
После крушения израильской станции на Луне могли выжить тысячи тихоходок
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Вход в гипермаркет Ашан
"Ашан" ответил на обвинения Бари Алибасова
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Пациент офтальмологического отделения
Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение
Бурый медведь
Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния