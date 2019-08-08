Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:19Z
https://ria.ru/20190808/1557296912.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152916/73/1529167364_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_a8c991ca0dce6200da07d98a909ea134.jpg
РИА Новости

Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве

12:19, 8 августа 2019
1325
© Фото : МЗС УкраїниЗаместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
© Фото : МЗС України
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ, представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года.
"Никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - цитирует Боднара агентство "Укринформ".
Боднар напомнил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.
Флаги государств СНГ
7 августа, 09:11
Украина много задолжала СНГ, но будет ли платить? Мнение политологаУкраина должна СНГ более 300 миллионов рублей. Стоит ли содружеству ждать выплаты задолженности, в эфире радио Sputnik предположил политолог Иван Мезюхо.
Он также отметил, что Украина уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ. Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов государства. "Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - добавил он.
Также Боднар сообщил, что Украина проводит масштабную инвентаризацию договоров, заключенных в рамках СНГ, это около 240 документов. "Уже прекращено действие 15 соглашений, которые не соответствуют нашим национальным интересам, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений. Но все, что соответствует нашим интересам, будет оставаться действующим", - добавил замминистра.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае
5 июня, 12:25
Страны СНГ согласовали основы развития военного сотрудничества до 2025 года
223412120
Обсудить 7
СНГУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Поклонская заявила, что Турции придется признать выбор Крыма
РИА
Новости
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Uniper оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Паспорт гражданина Российской Федерации
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Супруга посла США в России рассказала, когда семья вернется на родину
Лента
новостей
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Глава ГКНБ жалеет, что не разрешил открыть огонь при задержании Атамбаева
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Офис компании Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Пожар
В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Пациент офтальмологического отделения
Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявления представителя Киева по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния