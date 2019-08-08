Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ, представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года.

"Никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - цитирует Боднара агентство "Укринформ".

Боднар напомнил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

Он также отметил, что Украина уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ. Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов государства. "Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - добавил он.