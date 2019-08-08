Омской учительнице грозит штраф после показа детям фильма ужасов

НОВОСИБИРСК, 8 авг - РИА Новости. Административное дело завели на учительницу одной из частных школ в Омске, которая показала детям фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом 16+, на что пожаловались некоторые родители, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

В начале июля отец одной из девочек в популярном омском паблике в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что его дочь не смогла уснуть вечером после того, как в школе детям показали фильм ужасов. Руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" ("МАНО") Владимир Бем сообщал РИА Новости, что во время дождя учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это не преднамеренно, а просто выбрала, исходя из названия - "Кукла", - но сама была не в курсе содержания фильма. Бем отметил, что мужчина преувеличил проблему, однако признал, что учитель виновата в произошедшем, ей объявили выговор и лишили премии.

"В отношении педагога, допустившего нарушение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.17 КоАП РФ, которое направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре по итогам проверки работы школы. Женщине грозит штраф.

В ведомстве пояснили, что проверка деятельности образовательной организации "МАНО" выявила ряд нарушений.

По результатам проверки подтвердилась информация о том, что детям, посещающим летний лингвистический клуб школы вместо посещения музея организовали просмотр художественного фильма с возрастным ограничением 16+.