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РИА Новости

Омской учительнице грозит штраф после показа детям фильма ужасов

12:18, 8 августа 2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
НОВОСИБИРСК, 8 авг - РИА Новости. Административное дело завели на учительницу одной из частных школ в Омске, которая показала детям фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом 16+, на что пожаловались некоторые родители, сообщает в четверг прокуратура Омской области.
В начале июля отец одной из девочек в популярном омском паблике в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что его дочь не смогла уснуть вечером после того, как в школе детям показали фильм ужасов. Руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" ("МАНО") Владимир Бем сообщал РИА Новости, что во время дождя учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это не преднамеренно, а просто выбрала, исходя из названия - "Кукла", - но сама была не в курсе содержания фильма. Бем отметил, что мужчина преувеличил проблему, однако признал, что учитель виновата в произошедшем, ей объявили выговор и лишили премии.
Школа
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"В отношении педагога, допустившего нарушение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.17 КоАП РФ, которое направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре по итогам проверки работы школы. Женщине грозит штраф.
В ведомстве пояснили, что проверка деятельности образовательной организации "МАНО" выявила ряд нарушений.
По результатам проверки подтвердилась информация о том, что детям, посещающим летний лингвистический клуб школы вместо посещения музея организовали просмотр художественного фильма с возрастным ограничением 16+.
Также на момент проверки не были пройдены медицинские осмотры большинством педагогических работников организации, допущенных к работе с детьми в летнем клубе. Прокуратура внесла ректору представления об устранении нарушений. Также в отношении организации возбудили административное дело о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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