Генпрокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела о прослушке граждан

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела о прослушке телефонов граждан страны правоохранительными органами в 2017-2019 годах, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Молдавское издание RISE Moldova в июне представило результаты расследования, согласно которым в республике в последние годы проводилась прослушка оппозиционных политиков. Журналисты утверждают, что правоохранительные органы следили за 52 людьми, микрофоны и скрытые камеры также были установлены в домах оппозиционеров.

"Исходя из положений конституционных норм, касающихся гарантии неприкосновенности частной жизни, которые запрещают сбор, хранение и произвольное использование информации о частной жизни лиц, генеральная прокуратура в рамках трех уголовных процессов проверит законность, обоснованность и уместность проведения специальных действий в рамках расследований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверка, проведенная после публикации в СМИ информации о прослушке в 2017-2019 годах политиков, журналистов и других лиц, выявила пробелы процессуального характера, которые могли нарушить "основные права – на личную жизнь и семью, путем, предположительно, незаконного сбора информации с использованием специальных прослушивающих устройств и слежки".