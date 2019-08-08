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РИА Новости

Генпрокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела о прослушке граждан

12:16, 8 августа 2019
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CC BY 2.0 / Clay Gilliland / Chisinau MoldovaУлица Кишенева
Улица Кишенева
CC BY 2.0 / Clay Gilliland / Chisinau Moldova
Улица Кишенева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела о прослушке телефонов граждан страны правоохранительными органами в 2017-2019 годах, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Молдавское издание RISE Moldova в июне представило результаты расследования, согласно которым в республике в последние годы проводилась прослушка оппозиционных политиков. Журналисты утверждают, что правоохранительные органы следили за 52 людьми, микрофоны и скрытые камеры также были установлены в домах оппозиционеров.
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"Исходя из положений конституционных норм, касающихся гарантии неприкосновенности частной жизни, которые запрещают сбор, хранение и произвольное использование информации о частной жизни лиц, генеральная прокуратура в рамках трех уголовных процессов проверит законность, обоснованность и уместность проведения специальных действий в рамках расследований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что проверка, проведенная после публикации в СМИ информации о прослушке в 2017-2019 годах политиков, журналистов и других лиц, выявила пробелы процессуального характера, которые могли нарушить "основные права – на личную жизнь и семью, путем, предположительно, незаконного сбора информации с использованием специальных прослушивающих устройств и слежки".
Генпрокуратура обещает предоставить дополнительную информацию по этому делу после завершения расследования.
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