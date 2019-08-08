Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Хабаровском крае пенсионерка, собиравшая грибы, попала в трясину и около полутора суток простояла по пояс в воде, причем ей пришлось отпугивать медведя, сообщил РИА Новости представитель добровольческого поискового отряда "Лига Спас".

Волонтеры стали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Найти ее удалось в ночь на 7 августа.

"Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала.