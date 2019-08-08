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РИА Новости

Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком

12:16, 8 августа 2019
15130
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. В Хабаровском крае пенсионерка, собиравшая грибы, попала в трясину и около полутора суток простояла по пояс в воде, причем ей пришлось отпугивать медведя, сообщил РИА Новости представитель добровольческого поискового отряда "Лига Спас".
Волонтеры стали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Найти ее удалось в ночь на 7 августа.
"Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала.
"Наша группа услышала ее рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум — его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, все время спит", — рассказал собеседник агентства.
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Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
бабушка спит, после двух дневной схватки с медведем. прикольно, медведей опять опозорили
8 августа, 12:42
Ж П
9500022
Видно пенсия очень хорошая в Хабаровске если в 83 года за грибами идешь в лес с медведями.
8 августа, 14:27
Олег Ляшкин
3000021
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