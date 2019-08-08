На Кубани опознали всех погибших в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Все трое погибших в аварии с легковым автомобилем и автобусом под Новороссийском опознаны, составлены списки пострадавших, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Погибшие опознаны. Составлены списки пострадавших", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что на горячую линию администрации поступило порядка 20 звонков от жителей различных регионов.
"В основном говорят, что не могут дозвониться родственникам, отдыхающим в Анапе, и уточняют, нет ли их в списках пострадавших", - добавил он.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли три человека, находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы.