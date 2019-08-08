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РИА Новости
Культура

Россияне стали больше читать за последние пять лет, показал опрос

12:04, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка читает книгу в библиотеке. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Число россиян, читающих книги, выросло по сравнению с показателем пятилетней давности, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным, на сегодняшний день книги читает каждый второй россиянин (53%), что несколько ниже прошлогоднего показателя (55%), но превышает пятилетнее значение (45%). Чаще всего читают книги женщины (59%), молодежь 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также респонденты с высшим образованием (68%).
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В среднем, показал опрос, каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев. Больше других читают люди в возрасте старше 60 лет (в среднем семь книг за три месяца) и респонденты, которые практически не пользуются интернетом (девять книг).
Россиянам также задавался вопрос, какие жанры и литературные направления они выбирают: 30% отдали предпочтение книгам по истории, историческим романам и биографиям, на втором месте оказались детские книги (28%), а также учебники и научная литература (28%). Замыкают список ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).
По данным ВЦИОМ, россияне чаще всего рекомендуют читать книги русских классиков - Пушкина (9%), Толстого (6%), Достоевского (5%), Лермонтова (4%) и Булгакова (4%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 августа. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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