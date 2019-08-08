В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги

Чаще всего аварии происходят в результате столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. Однако главная их причина — превышение скорости, подчеркнул замглавы ГИБДД.

Для борьбы с превышением скорости ГИБДД совместно с экспертным центром "Движение без опасности" начали общественную кампанию "Однозначно", которая пройдет в 15 регионах. Она призвана объяснить водителям, что скорость не следует превышать даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров: то есть если на знаке стоит ограничение 60 километров в час, то нужно соблюдать именно такой скоростной режим.