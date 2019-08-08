Вышел первый трейлер мультфильма "Чудо-женщина: кровные узы"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Студия DC выложила на своем официальном канале первый трейлер мультипликационного фильма "Чудо-женщина: кровные узы", . Студия DC выложила на своем официальном канале первый трейлер мультипликационного фильма "Чудо-женщина: кровные узы", сообщает Screen Rant.

События в нем разворачиваются до "Лиги справедливости: Война" (2014). Принцесса амазонок Диана спасает пилота Стива Тейлора, получает прозвище "чудо-женщина" от жителей Земли, а затем помогает молодой девушке, которую вербует преступная организация.

"Чудо-женщина: кровные узы" - не сиквел мультфильма 2009 года, а, скорее, пересказ оригинальной истории с некоторыми изменениями. Его выход запланирован на конец 2019 года.

Супергероиня комиксов - принцесса амазонок стала популярной после того, как ее сыграла Галь Гадот в фильмах "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости" (2016), "Лига Справедливости" (2017) и "Чудо-женщина" (2017).