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РИА Новости
Культура

Вышел первый трейлер мультфильма "Чудо-женщина: кровные узы"

12:02, 8 августа 2019
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© Канал IGN на YoutubeКадр из мультфильма "Wonder Woman: Bloodlines"
Кадр из мультфильма Wonder Woman: Bloodlines
© Канал IGN на Youtube
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Студия DC выложила на своем официальном канале первый трейлер мультипликационного фильма "Чудо-женщина: кровные узы", сообщает Screen Rant.
События в нем разворачиваются до "Лиги справедливости: Война" (2014). Принцесса амазонок Диана спасает пилота Стива Тейлора, получает прозвище "чудо-женщина" от жителей Земли, а затем помогает молодой девушке, которую вербует преступная организация.
"Чудо-женщина: кровные узы" - не сиквел мультфильма 2009 года, а, скорее, пересказ оригинальной истории с некоторыми изменениями. Его выход запланирован на конец 2019 года.
Супергероиня комиксов - принцесса амазонок стала популярной после того, как ее сыграла Галь Гадот в фильмах "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости" (2016), "Лига Справедливости" (2017) и "Чудо-женщина" (2017).
В 2020 году ожидается появление фильма "Чудо-женщина: 1984".
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