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РИА Новости

На Уральском турбинном заводе прокомментировали сообщения о пожаре

11:57, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге
Вид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Территория, где в четверг произошло возгорание, принадлежит не Уральскому турбинному заводу, а частной компании, заявили РИА Новости в пресс-службе завода.
По данным МЧС, возгорание масла на площади 70 квадратных метров произошло в одном из цехов на территории Уральского турбинного завода. Позже ведомство уточнило, что пожар в цехе на улице Фронтовых Бригад произошел на промышленной площадке, не принадлежащей заводу.
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В пресс-службе завода информацию подтвердили и уточнили, что возгорание произошло на площадке, принадлежащей частной компании.
"Возгорание действительно произошло в четвертом корпусе. Этот корпус не принадлежит Уральскому турбинному заводу, он принадлежит компании "КВ Транс". Компания сдает корпус в аренду и, видимо, возгорание произошло на том производстве, которое там находится", - сказала собеседница агентства.
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Уральский турбинный заводЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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