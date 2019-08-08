На Уральском турбинном заводе прокомментировали сообщения о пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Территория, где в четверг произошло возгорание, принадлежит не Уральскому турбинному заводу, а частной компании, заявили РИА Новости в пресс-службе завода.
По данным МЧС, возгорание масла на площади 70 квадратных метров произошло в одном из цехов на территории Уральского турбинного завода. Позже ведомство уточнило, что пожар в цехе на улице Фронтовых Бригад произошел на промышленной площадке, не принадлежащей заводу.
В пресс-службе завода информацию подтвердили и уточнили, что возгорание произошло на площадке, принадлежащей частной компании.
"Возгорание действительно произошло в четвертом корпусе. Этот корпус не принадлежит Уральскому турбинному заводу, он принадлежит компании "КВ Транс". Компания сдает корпус в аренду и, видимо, возгорание произошло на том производстве, которое там находится", - сказала собеседница агентства.