На Уральском турбинном заводе прокомментировали сообщения о пожаре

Вид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге. Архивное фото

Вид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Территория, где в четверг произошло возгорание, принадлежит не Уральскому турбинному заводу, а частной компании, заявили РИА Новости в пресс-службе завода.

По данным МЧС, возгорание масла на площади 70 квадратных метров произошло в одном из цехов на территории Уральского турбинного завода. Позже ведомство уточнило, что пожар в цехе на улице Фронтовых Бригад произошел на промышленной площадке, не принадлежащей заводу.

В пресс-службе завода информацию подтвердили и уточнили, что возгорание произошло на площадке, принадлежащей частной компании.