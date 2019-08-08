Московская компания поставит светильники для медучреждений Германии

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Московский производитель электротехники выиграл тендер на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских клиник Баварии, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

По результатам тестовой поставки будет принято решение о тиражировании светотехнических решений группы компаний "Вартон" на всю сеть медицинских муниципальных клиник в Мюнхене. Ориентировочный потенциал данного сотрудничества может составить порядка 40 миллионов рублей, что предполагает поставку 20 тысяч световых приборов, отмечается в сообщении.

"Данный пример показывает, что молодая московская компания может составить серьезную конкуренцию гигантам индустрии, предлагая сертифицированную продукцию европейского качества. Мы будем и дальше развивать форматы "одного окна" и "навигатора" для промышленных экспортно ориентированных предприятий, как с точки зрения решения текущих проблем, так и мер поддержки, которые им необходимы: от решения технических вопросов и преодоления административных барьеров, до поиска новых покупателей и встраивания наших поставщиков в международные кооперационные цепочки", – отметил руководитель департамента Александр Прохоров.

По словам Прохорова, которые приводятся в сообщении, объем экспорта электротехники из Москвы в январе-мае 2019 года составил 587,7 миллиона долларов. Основными рынками сбыта стали страны СНГ, Египет и Китай.