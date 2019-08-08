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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания поставит светильники для медучреждений Германии

11:54, 8 августа 2019
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© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Московский производитель электротехники выиграл тендер на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских клиник Баварии, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По результатам тестовой поставки будет принято решение о тиражировании светотехнических решений группы компаний "Вартон" на всю сеть медицинских муниципальных клиник в Мюнхене. Ориентировочный потенциал данного сотрудничества может составить порядка 40 миллионов рублей, что предполагает поставку 20 тысяч световых приборов, отмечается в сообщении.
"Данный пример показывает, что молодая московская компания может составить серьезную конкуренцию гигантам индустрии, предлагая сертифицированную продукцию европейского качества. Мы будем и дальше развивать форматы "одного окна" и "навигатора" для промышленных экспортно ориентированных предприятий, как с точки зрения решения текущих проблем, так и мер поддержки, которые им необходимы: от решения технических вопросов и преодоления административных барьеров, до поиска новых покупателей и встраивания наших поставщиков в международные кооперационные цепочки", – отметил руководитель департамента Александр Прохоров.
По словам Прохорова, которые приводятся в сообщении, объем экспорта электротехники из Москвы в январе-мае 2019 года составил 587,7 миллиона долларов. Основными рынками сбыта стали страны СНГ, Египет и Китай.
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"Несомненно, нам нельзя терять данные рынки, но мы не можем говорить о том, что они единственные. У нас есть основные векторы, над которыми нужно работать. В первую очередь, это вывод новых игроков на внешние рынки, расширение экспортной географии, что позволит добиться увеличения объема промышленного экспорта", - цитирует пресс-служба главу ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваГермания
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