Московские власти заявили, что более трети таксистов работают без выходных

Пронин отметил, что 98% водителей такси - это мужчины, 2% - женщины. "25% - работают от года до двух, 60-65% работают с переработками, 35% работают фактически без выходных", - добавил он.

Он рассказал, что в среднем опыт работы в такси - это 6 лет, для 79% водителей такси - это единственный способ заработка, и в среднем они совершают по 10-15 поездок в день.