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РИА Новости

Московские власти заявили, что более трети таксистов работают без выходных

11:54, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчины у автомобиля такси в Москве
Мужчины у автомобиля такси в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчины у автомобиля такси в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Около 35% водителей такси в Москве работают без выходных, заявил заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме такси.
Пронин отметил, что 98% водителей такси - это мужчины, 2% - женщины. "25% - работают от года до двух, 60-65% работают с переработками, 35% работают фактически без выходных", - добавил он.
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Он рассказал, что в среднем опыт работы в такси - это 6 лет, для 79% водителей такси - это единственный способ заработка, и в среднем они совершают по 10-15 поездок в день.
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МоскваОбщество
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