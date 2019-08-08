Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T14:00Z
https://ria.ru/20190808/1557295731.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155729/55/1557295573_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_91f9d833ce09e1d55ca73de7d148f81c.jpg
РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Стыдно признать, мне это нравится". Как не быть guilty за свой pleasure

14:00, 8 августа 2019
5210
ЯсноПонятно
«Стыдно признать, мне это нравится». Как не быть guilty за свой pleasure
Вчера, 14:00
Панк в одиночестве слушает попсу начала нулевых, профессор запоем читает женские романы, ЗОЖ-блогер втихаря ест бургеры, а сомелье мирового уровня неровно дышит к дешёвому пиву. И все они испытывают за свои секретики чувство вины – ведь в их кругу такое не одобряется. Это называется guilty pleasure – "постыдное удовольствие".
В "Энциклопедии социальной психологии" этот феномен характеризуется двумя основными фазами: краткосрочное удовлетворение и последующие угрызения совести. Чем придирчивее личность в вопросах самоконтроля, тем длительнее последняя фаза.
Считается плежер гилти, если кроме меня об этом никто не знает? Или стыдно только, когда видно? А один раз не считается? Разбирались Игорь, Маша и Ваня.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
200008
Обсудить 0
ЯсноПонятноОбщество
Рекомендуем
Модель и актриса Ирина Шейк
Комик Селеста Барбер спародировала Ирину Шейк
РИА
Новости
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Американская певица Холли Бейли
Холли Бэйли ответила тем, кто не хочет ее видеть в "Русалочке"
Лента
новостей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Участник проекта Ты супер! Богдан Вандышев
Финалист "Ты супер!" написал новую песню
Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
В России 2020 год объявят Годом Антарктиды
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Мужчина сидит за компьютером
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния