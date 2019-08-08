«Стыдно признать, мне это нравится». Как не быть guilty за свой pleasure

В "Энциклопедии социальной психологии" этот феномен характеризуется двумя основными фазами: краткосрочное удовлетворение и последующие угрызения совести. Чем придирчивее личность в вопросах самоконтроля, тем длительнее последняя фаза.
Считается плежер гилти, если кроме меня об этом никто не знает? Или стыдно только, когда видно? А один раз не считается? Разбирались Игорь, Маша и Ваня.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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