"Стыдно признать, мне это нравится". Как не быть guilty за свой pleasure

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ЯсноПонятно «Стыдно признать, мне это нравится». Как не быть guilty за свой pleasure

Панк в одиночестве слушает попсу начала нулевых, профессор запоем читает женские романы, ЗОЖ-блогер втихаря ест бургеры, а сомелье мирового уровня неровно дышит к дешёвому пиву. И все они испытывают за свои секретики чувство вины – ведь в их кругу такое не одобряется. Это называется guilty pleasure – "постыдное удовольствие".