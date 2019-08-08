Попавший в ДТП на Кубани автобус не имел тормозного пути, сообщил источник

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП под Новороссийском, в котором погибли три человека, не имел тормозного пути, что может подтверждать версию с заснувшим водителем, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Есть версия, что водитель автобуса заснул за рулём и "догнал" внедорожник.

"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулём, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", - пояснил собеседник агентства.

СК сообщал, что оба водителя, по предварительным данным, были трезвы.