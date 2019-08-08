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РИА Новости

Попавший в ДТП на Кубани автобус не имел тормозного пути, сообщил источник

11:49, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском
ДТП под Новороссийском
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП под Новороссийском, в котором погибли три человека, не имел тормозного пути, что может подтверждать версию с заснувшим водителем, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Есть версия, что водитель автобуса заснул за рулём и "догнал" внедорожник.
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"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулём, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", - пояснил собеседник агентства.
СК сообщал, что оба водителя, по предварительным данным, были трезвы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет".
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