МИА "Россия сегодня" поддержит конкурс "Уроки Победы"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Агентство "Россия сегодня" будет информировать на своих ресурсах о главных событиях конкурса методических разработок "Уроки Победы", заявил на пресс-конференции в Москве первый заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков.
"Мы традиционно поддерживаем такие инициативы, делаем очень много проектов, посвященных годовщине Великой Победы. Как агентство мы обязательно поддержим этот конкурс, прежде всего в плане информирования учителей и тех, кто захочет принять в нем участие, а потом будем рассказывать о его главных событиях", – сказал он.
Кочетков также добавил, что материалы о конкурсе будут опубликованы и на зарубежных ресурсах "России сегодня", в том числе в странах СНГ.
"Агентство работает не только в России, но и за рубежом, на всем постсоветском пространстве, выпускает материалы на 30 иностранных языках. Мы активно поддержим эту инициативу на наших зарубежных ресурсах и, возможно, придумаем что-то оригинальное, чтобы поддержать в том числе иностранных участников, которые примут этот вызов", – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".
Конкурс методических разработок "Уроки Победы", направленный на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, будет проходить с 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО), было принято на общем собрании РИО 20 июня. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и методисты из России и стран СНГ.