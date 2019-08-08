МИА "Россия сегодня" поддержит конкурс "Уроки Победы"

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Агентство "Россия сегодня" будет информировать на своих ресурсах о главных событиях конкурса методических разработок "Уроки Победы", заявил на пресс-конференции в Москве первый заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков.

"Мы традиционно поддерживаем такие инициативы, делаем очень много проектов, посвященных годовщине Великой Победы. Как агентство мы обязательно поддержим этот конкурс, прежде всего в плане информирования учителей и тех, кто захочет принять в нем участие, а потом будем рассказывать о его главных событиях", – сказал он.

Кочетков также добавил, что материалы о конкурсе будут опубликованы и на зарубежных ресурсах "России сегодня", в том числе в странах СНГ.

"Агентство работает не только в России, но и за рубежом, на всем постсоветском пространстве, выпускает материалы на 30 иностранных языках. Мы активно поддержим эту инициативу на наших зарубежных ресурсах и, возможно, придумаем что-то оригинальное, чтобы поддержать в том числе иностранных участников, которые примут этот вызов", – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".