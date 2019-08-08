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РИА Новости

Состояние большинства пострадавших в ДТП под Новороссийском стабилизировали

11:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Кубанские врачи стабилизировали состояние абсолютного большинства пострадавших в аварии под Новороссийском, где в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля оба транспортных средства съехали в овраг, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три пассажира Volkswagen, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы, четверо переведены в Краснодарскую краевую больницу.
"Кубанским врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пациентов после ДТП в Новороссийске… Состояние большинства пациентов не вызывает опасений", - сообщает пресс-служба ведомства.
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ДТП под НовороссийскомКраснодарский крайПроисшествия
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