Житель Камчатки выхаживает раненого лисенка, найденного на дороге

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг - РИА Новости. Житель Камчатки Антон Шестаков приютил у себя дома раненого лисенка, которого подобрал на дороге, сейчас молодой человек занимается его лечением.

Как рассказал РИА Новости сам Антон, вероятнее всего, животное попало под колеса автомобиля. На первый взгляд, у него были сломаны задние лапы. Молодой человек не стал бросать травмированное животное и забрал его домой.

"Мы обратились к ветеринару, сделали рентген. Оказалось, что у лисенка перелом таза и вертлужной впадины. Врач выписал лекарства и назначил повторный прием, на котором будет принято решение о том, потребуется или нет ему операция", - сказал Шестаков.

По его словам, пока лисенок, которому дали имя Алиса, живет у них на балконе и чувствует себя хорошо. Узнав об этой истории, неравнодушные жители Камчатки начали сбор средств на лечение животного. Ведь если операция все-таки потребуется, семье Шестаковых придется заплатить 15-18 тысяч рублей, рентген стоит еще порядка трех-четырех тысяч рублей.

Впрочем, по заявлению ряда СМИ, Шестаковым может грозить еще и миллионный штраф за содержание дикого животного. Сам молодой человек до настоящего времени никаких уведомлений о штрафе не получал.

В агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края такие заявления СМИ назвали голословными. Там пояснили, что по закону максимальный штраф за изъятие без специального разрешения объектов животного мира из естественной среды обитания составляет от 500 до одной тысячи рублей.

"Это в случае, если такое нарушение будет выявлено, будет иметься состав. В настоящее время в агентстве достоверной информации об этой ситуации нет. Более того, к каждому случаю мы подходим индивидуально. Если человек действительно спасает раненое животное, берет на себя ответственность, то его никто не стремится оштрафовать", - пояснил начальник отдела государственного охотничьего надзора агентства Владимир Гордиенко.