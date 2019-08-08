Извлечение автобуса из оврага после ДТП под Новороссийском попало на видео

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Телеканал "Звезда" Телеканал "Звезда" опубликовал видео извлечения упавшего с обрыва автобуса после ДТП под Новороссийском.

На кадрах видно, как транспортное средство поднимают с помощью крана. На месте происшествия находятся сотрудники службы спасения.

Ранее стало известно, что в среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив с обрыва сорвались внедорожник Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai с пассажирами, принадлежавший санаторию "Эллада" в Анапе.

В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле, в том числе два ребенка.

Кроме того, госпитализированы 44 человека. Тринадцать пострадавших экстренно прооперировали, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".