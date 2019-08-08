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РИА Новости

Извлечение автобуса из оврага после ДТП под Новороссийском попало на видео

11:47, 8 августа 2019
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео извлечения упавшего с обрыва автобуса после ДТП под Новороссийском.
На кадрах видно, как транспортное средство поднимают с помощью крана. На месте происшествия находятся сотрудники службы спасения.
Ранее стало известно, что в среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив с обрыва сорвались внедорожник Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai с пассажирами, принадлежавший санаторию "Эллада" в Анапе.
В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле, в том числе два ребенка.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Сотрудники МЧС на месте ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС на месте ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Кроме того, госпитализированы 44 человека. Тринадцать пострадавших экстренно прооперировали, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".
Источник в правоохранительных структурах края сообщил РИА Новости, водитель автобуса мог заснуть за рулем и допустить столкновение с движущейся в попутном направлении легковушкой.
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ДТП под НовороссийскомКраснодарский крайПроисшествия
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