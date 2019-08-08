Число жертв ДТП под Саратовом выросло до четырех

САРАТОВ, 8 авг – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения легковушки и грузовика в Саратовской области в четверг увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Легковая Kia и грузовик Volvo столкнулись накануне утром на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. Женщина и двое детей погибли, мужчина и еще один ребенок получили травмы, но выжили. Все они ехали в Kia.

По данным Минздрава, семилетняя девочка находилась в больнице в тяжелом состоянии, а мужчина - в крайне тяжелом.

"Сегодня около 7.00 (6.00 мск) мужчина скончался", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем. Изначально сообщалось, что за рулем была 37-летняя женщина, однако по уточненной информации ведомства, Kia вел 38-летний мужчина.