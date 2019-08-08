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РИА Новости

Число жертв ДТП под Саратовом выросло до четырех

11:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
САРАТОВ, 8 авг – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения легковушки и грузовика в Саратовской области в четверг увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Легковая Kia и грузовик Volvo столкнулись накануне утром на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. Женщина и двое детей погибли, мужчина и еще один ребенок получили травмы, но выжили. Все они ехали в Kia.
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По данным Минздрава, семилетняя девочка находилась в больнице в тяжелом состоянии, а мужчина - в крайне тяжелом.
"Сегодня около 7.00 (6.00 мск) мужчина скончался", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем. Изначально сообщалось, что за рулем была 37-летняя женщина, однако по уточненной информации ведомства, Kia вел 38-летний мужчина.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что выжившую девочку вертолетом перевезли в Областную детскую больницу в Саратов.
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