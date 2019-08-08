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РИА Новости
Школа волонтера

Команда студентов-спасателей поможет в тушении пожаров в Красноярском крае

11:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинУчащиеся столичных ВУЗов на торжественной церемонии посвящения в спасатели членов "Всероссийского студенческого корпуса спасателей"
Учащиеся столичных ВУЗов на торжественной церемонии посвящения в спасатели членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Москва, 8 авг – РИА Новости. Группа 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей 10 августа прибудет в Красноярский край (Абанский, Богучанский, Нижнеингашский, Эвенкийский и Кежемский районы) для ликвидации крупных лесных пожаров, сообщил руководитель корпуса спасателей Евгений Козеев.
В отряд вошли как аттестованные спасатели, так и специально подготовленные добровольцы. Некоторые участники в течение лета помогали жителям Забайкалья, пострадавшим от степных пожаров, а также восстанавливали хозяйство, разоренное наводнением в Иркутской области.
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"Каждый из этой группы прошел специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных формирований в РТУ МИРЭА и обладает всеми необходимыми навыками для такой работы. <…> Команда оснащена всем необходимым – экипировкой, средствами защиты. Мы везем с собой автомобильную технику и специальное пожарно-спасательное оборудование", – заявил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.
Под руководством профессиональных спасателей МЧС России добровольцы займутся оборудованием противопожарной опашки, прокопкой траншей, распилом деревьев и кустарника, проливкой низовых пожаров, разбором завалов. Кроме этого они будут оказывать адресную помощь жителям задымленных поселков, если она потребуется.
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