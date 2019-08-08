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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Инициаторы строительства храма в Екатеринбурге готовы вернуть городу сквер

11:32, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Инициаторы строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге готовы вернуть городу сквер, где ранее и планировали построить собор, сообщает в четверг мэрия.
"Земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности ООО "Храм святой Екатерины", по инициативе учредителей, среди которых Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания, может быть возвращен в категорию земель общего пользования", - говорится в сообщении.
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Об этом руководители этих компаний Игорь Алтушкин и Андрей Козицын сообщили главе Екатеринбурга в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера рядом с Театром драмы, добавляет мэрия.
"Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зеленая зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством собора святой великомученицы Екатерины", - отмечается в сообщении.
В закрепление этой позиции руководство ООО "Храм святой Екатерины" приняло решение о расторжении договора аренды земельного участка в районе Октябрьской площади по соглашению сторон. Соответствующее письмо направлено в адрес министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Администрация города, со своей стороны, провела заседание комиссии по правилам землепользования и застройки, по результатам которой данное решение одобрено, подчеркивает мэрия.
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский убежден, что такое решение не только поставит точку в спорах о дальнейшей судьбе сквера, но и юридически закрепит за участком статус объекта муниципальной собственности.
"Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать", – приводятся в сообщении слова Высокинского.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийРусская медная компанияУральская горно-металлургическая компанияАндрей КозицынСвердловская областьЕкатеринбургФурмановОбщество
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