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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

РИО проведет за рубежом выставки к 75-летию освобождения Европы от нацизма

11:31, 8 августа 2019
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© РИА Новости / РИА НовостиСоветский танк в районе Шарлоттенбурга. Бои за Берлин
Советский танк в районе Шарлоттенбурга. Бои за Берлин
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) проведет в странах Восточной Европы, освобожденных в годы Второй мировой войны советскими войсками от нацизма, выставки архивных материалов, посвященных тем событиям, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в четверг в МИА "Россия сегодня" на первом заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок "Уроки Победы", Нарышкин напомнил, что в нынешнем году исполнится 75 лет со времени операции по освобождению Красной Армией восточноевропейских государств, оккупированных гитлеровской Германией.

В российских архивах хранятся уникальные источники, свидетельствующие об этой освободительной операции Красной Армии в Восточной Европе. На прочной основе этих источников Российским историческим обществом будут созданы 20 историко-документальных выставок для жителей освобожденных тогда стран", - сказал Нарышкин.

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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)Сергей Нарышкин
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