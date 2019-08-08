РИО проведет за рубежом выставки к 75-летию освобождения Европы от нацизма

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) проведет в странах Восточной Европы, освобожденных в годы Второй мировой войны советскими войсками от нацизма, выставки архивных материалов, посвященных тем событиям, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая в четверг в МИА "Россия сегодня" на первом заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок "Уроки Победы", Нарышкин напомнил, что в нынешнем году исполнится 75 лет со времени операции по освобождению Красной Армией восточноевропейских государств, оккупированных гитлеровской Германией.