Более 10 млн рублей взыскано за нецелевое использование земель Подмосковья

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости . Более 10 миллионов рублей взыскано по ненадлежащему использованию земель Московской области с начала 2019 года, сообщил журналистам руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

Во вторник в Москве правительство Подмосковья и Россельхознадзор договорились об информационном взаимодействии по контролю за ненадлежащим использованием земель региона.

"В текущем году мы получили 213 материалов об административных правонарушениях по ненадлежащему использованию земель Подмосковья, но с учетом переходных дел с прошлого года таких материалов около 300. В 2019 году сумма наложенных штрафов составляет 45 миллионов рублей из которых взыскано более 10 миллионов", - сказал Антонов.