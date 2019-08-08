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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 10 млн рублей взыскано за нецелевое использование земель Подмосковья

11:28, 8 августа 2019
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей взыскано по ненадлежащему использованию земель Московской области с начала 2019 года, сообщил журналистам руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.
Во вторник в Москве правительство Подмосковья и Россельхознадзор договорились об информационном взаимодействии по контролю за ненадлежащим использованием земель региона.
"В текущем году мы получили 213 материалов об административных правонарушениях по ненадлежащему использованию земель Подмосковья, но с учетом переходных дел с прошлого года таких материалов около 300. В 2019 году сумма наложенных штрафов составляет 45 миллионов рублей из которых взыскано более 10 миллионов", - сказал Антонов.
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Новости ПодмосковьяЕвгений АнтоновМосковская область
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