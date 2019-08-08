В Подмосковье электричка насмерть сбила пожилого мужчину

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб под колесами электрички на железнодорожном переезде около города Электросталь в Подмосковье, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.

"Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе города Электросталь недалеко от железнодорожного перегона "Купавна-Электросталь" платформы "33 километр" Горьковского направления электропоездом сообщением "Москва-Крутое" смертельно травмирован пожилой мужчина. По предварительным данным, он переходил пути перед близко идущим поездом и не реагировал на сигналы машиниста", - сообщили в пресс-службе.