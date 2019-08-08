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РИА Новости

В Подмосковье электричка насмерть сбила пожилого мужчину

11:24, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб под колесами электрички на железнодорожном переезде около города Электросталь в Подмосковье, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.
"Сегодня утром на железнодорожном переезде в районе города Электросталь недалеко от железнодорожного перегона "Купавна-Электросталь" платформы "33 километр" Горьковского направления электропоездом сообщением "Москва-Крутое" смертельно травмирован пожилой мужчина. По предварительным данным, он переходил пути перед близко идущим поездом и не реагировал на сигналы машиниста", - сообщили в пресс-службе.
Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
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