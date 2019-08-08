СК задержал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина

СК РФ задержал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина

© СК РФ СК РФ задержал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали Сергея Фомина, находившегося в розыске фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, ему предъявлено обвинение, сообщил СК в своем Следователи задержали Сергея Фомина, находившегося в розыске фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, ему предъявлено обвинение, сообщил СК в своем пресс-релизе

По версии следствия, Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Ведомство будет просить суд арестовать обвиняемого.

Накануне стало известно, что, по поручению главы СК Александра Бастрыкина, расследование дела передано в Главное следственное управление ведомства.

Суд уже арестовал девять фигурантов, им предъявлены обвинения по статьям "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии города, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы.