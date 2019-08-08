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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Нарышкин призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности

11:17, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РФ призывает стороны конфликта в Киргизии к сдержанности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа. И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности", - сказал Нарышкин журналистам.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
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Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековСергей НарышкинРоссияКиргизияВ мире
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