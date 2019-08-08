Нарышкин призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РФ призывает стороны конфликта в Киргизии к сдержанности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа. И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности", - сказал Нарышкин журналистам.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.