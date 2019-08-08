В Екатеринбурге произошел пожар на Уральском турбинном заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Возгорание масла произошло в четверг в одном из цехов Уральского турбинного завода в Екатеринбурге, сообщает региональное управление МЧС.
"Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов на территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге. Произошло возгорание масла на площади 70 квадратных метров, огонь локализован, угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет.