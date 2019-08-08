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РИА Новости

В Абхазии оценили события времен грузино-осетинской войны

11:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкСитуации в зоне грузино-осетинского конфликта
Ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Архивное фото
СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Трагические события 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, еще раз раскрыли истинное лицо грузинской политики, направленной на уничтожение мирного населения, заявило в четверг министерство иностранных дел Абхазии.
"Трагические события 8 августа 2008 года еще раз раскрыли истинное лицо грузинской политики, направленной на уничтожение мирного населения", - говорится в ноте МИД Абхазии по случаю 11-й годовщины со дня начала грузинской агрессии против Южной Осетии.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии указывает, что абхазский народ, "испытавший все тяготы войны (1992 – 1993 гг. – ред.), живущий с болью и горечью от потери родных и близких, скорбит вместе с братским народом Южной Осетии по жертвам этого бесчеловечного акта агрессии".
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"Благодаря Российской Федерации, пришедшей на помощь народу Южной Осетии, сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия живут в безопасности и динамично развивают свои государства", - говорится в заявлении.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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АбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
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