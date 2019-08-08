В Абхазии оценили события времен грузино-осетинской войны

СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Трагические события 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, еще раз раскрыли истинное лицо грузинской политики, направленной на уничтожение мирного населения, заявило в четверг министерство иностранных дел Абхазии.

"Трагические события 8 августа 2008 года еще раз раскрыли истинное лицо грузинской политики, направленной на уничтожение мирного населения", - говорится в ноте МИД Абхазии по случаю 11-й годовщины со дня начала грузинской агрессии против Южной Осетии.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии указывает, что абхазский народ, "испытавший все тяготы войны (1992 – 1993 гг. – ред.), живущий с болью и горечью от потери родных и близких, скорбит вместе с братским народом Южной Осетии по жертвам этого бесчеловечного акта агрессии".

"Благодаря Российской Федерации, пришедшей на помощь народу Южной Осетии, сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия живут в безопасности и динамично развивают свои государства", - говорится в заявлении.