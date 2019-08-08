СК назначил ряд экспертиз после ДТП с автобусом под Новороссийском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Ряд судебно-медицинских и автотехническая экспертизы назначены после аварии с автобусом под Новороссийском, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

"Назначены судебно-медицинские, автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сказала она.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли три человека, находившихся в автомобиле, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.