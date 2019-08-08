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РИА Новости

СК назначил ряд экспертиз после ДТП с автобусом под Новороссийском

11:06, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Ряд судебно-медицинских и автотехническая экспертизы назначены после аварии с автобусом под Новороссийском, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
"Назначены судебно-медицинские, автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сказала она.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 11:04РИА Новости
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В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли три человека, находившихся в автомобиле, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.
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ДТП под НовороссийскомVolkswagen GroupСледственный комитет РФVolkswagen TouaregРостов-на-ДонуКраснодарский крайПроисшествия
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