Ученые подсчитали выбросы СО2 от лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.

"Если взять площадь всех пожаров, которые произошли в РФ с начала 2019 года, то получается 284 миллионов тонн СО2 выброса. Если взять площадь пожаров на лесных землях в Иркутской области, республике Саха и Красноярском крае с начала года, то получается 82 миллиона тонн СО2", - сообщила Романовская.

Она уточнила, что обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн. Романовская добавила, что для расчета эксперты использовали спутниковые данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.