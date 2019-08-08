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РИА Новости

Зеленский хочет легализовать казино

10:58, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры.
Его предложение касается работы казино в пятизвездочных отелях.
По его словам, легализация игорного бизнеса будет стимулировать развитие туристического кластера.
В апреле, будучи еще кандидатом в президенты, он заявил, что на Украине есть возможность сделать свой Лас-Вегас. По его мнению, общество будет не против, выбранный город начал бы развиваться, а в бюджет пойдут дополнительные налоги.
Азартные игры на Украине запрещены с 2009 года.
Игровые автоматы. Архивное фото
8 февраля 2017, 16:50
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пусть еще легализует пенделя от победителя и удары картами по ушам проигравшему)))) квартал 95 - рулит)))
8 августа, 11:00
Руслан Мурадов
9100000
А свободный доступ к красивым украинкам надо тоже легализовать!
8 августа, 12:17
АПАлександр Плешков
660001
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