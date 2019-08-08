В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Три человека, в том числе и 16-летний подросток, погибли в результате ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Волгоградской области, еще один человек госпитализирован, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в среду вечером автомобиль Renault Sandero под управлением жителя Ижевска, который возвращался из отпуска на Черном море, выехал на встречную полосу на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области и столкнулся с Renault Logan.

"В результате ДТП водитель автомашины Renault Sandero скончался в карете скорой помощи, его 16-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, водитель автомобиля Renault Logan с множественными травмами госпитализирован, его 25-летний пассажир доставлен в больницу, где скончался", - говорится в сообщении полиции.