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РИА Новости

Четвертую пострадавшую в ДТП под Новороссийском перевели в краевую больницу

10:37, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Четвертую пострадавшую в аварии под Новороссийском, где в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля оба транспортных средства съехали в овраг, вертолётом санавиации переводят в Краснодарскую краевую больницу, сообщает министерство здравоохранения региона.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Утром в четверг сообщалось, что троих пострадавших переводят на лечение в Краснодар.
ДТП под Новороссийском
Вчера, 10:20РИА Новости
Движение под Новороссийском, где произошло ДТП, идет в штатном режиме
"Четвертая пациентка после ДТП под Новороссийском переводится в краевую больницу. Вертолетом санавиации в НИИ-ККБ №1 минздрава края доставляется на лечение еще одна пациентка после ДТП с автобусом", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Новороссийской горбольнице остаются 40 пострадавших.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.
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ДТП под НовороссийскомVolkswagen GroupГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregНовороссийскКраснодарПроисшествия
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