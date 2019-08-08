Четвертую пострадавшую в ДТП под Новороссийском перевели в краевую больницу

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Четвертую пострадавшую в аварии под Новороссийском, где в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля оба транспортных средства съехали в овраг, вертолётом санавиации переводят в Краснодарскую краевую больницу, сообщает министерство здравоохранения региона.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Утром в четверг сообщалось, что троих пострадавших переводят на лечение в Краснодар.

"Четвертая пациентка после ДТП под Новороссийском переводится в краевую больницу. Вертолетом санавиации в НИИ-ККБ №1 минздрава края доставляется на лечение еще одна пациентка после ДТП с автобусом", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Новороссийской горбольнице остаются 40 пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.