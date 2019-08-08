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РИА Новости

В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать удаленно

10:37, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT прокомментировал предложение представителей "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно.
По его словам, Трудовой кодекс и сейчас предусматривает такую возможность.
Парламентарий подчеркнул, что работник и работодатель должны иметь четкое представление о том, как выстраивается этот процесс.
"Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре".
Ярослав Нилов
Он добавил, что при обсуждении изменений в трудовое законодательство решение принимают представители работников, работодателей и правительство, обеспечивающее нормативно-правовую базу.
Ранее "Известия" сообщили, что представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно.
Речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие "временная удаленная работа".
Авторы инициативы предлагают дать сотрудникам возможность работать из дома в случае необходимости с письменного согласия сторон.
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Ярослав НиловОбщероссийский народный фронтГосдума РФРоссияОбщество
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