В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать удаленно

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT прокомментировал предложение представителей "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно.

По его словам, Трудовой кодекс и сейчас предусматривает такую возможность.

Парламентарий подчеркнул, что работник и работодатель должны иметь четкое представление о том, как выстраивается этот процесс.

"Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре". Ярослав Нилов

Он добавил, что при обсуждении изменений в трудовое законодательство решение принимают представители работников, работодателей и правительство, обеспечивающее нормативно-правовую базу.

Ранее "Известия" сообщили, что представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно.

Речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие "временная удаленная работа".