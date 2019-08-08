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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье и Россельхознадзор договоились об информационном взаимодействии

10:35, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Московской области и Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Москвы, Московской и Тульской области подписали соглашение об информационном взаимодействии.
В подписании документа приняли участие и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов и министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.
"Проблема надлежащего использования земель региона стоит очень остро. Подписание соглашения это второй этап контроля над надлежащим использованием земельных участков. Цифровизация земель Подмосковья позволит осуществить жесткий контроль и оперативно принимать меры по такому использованию", - сказал Куракин.
Антонов в свою очередь подчеркнул, что соглашение позволит не только убрать различные лазейки юридического характера у недобросовестных собственников, но и позволит навести порядок на землях региона.
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