Подмосковье и Россельхознадзор договоились об информационном взаимодействии

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Московской области и Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Москвы, Московской и Тульской области подписали соглашение об информационном взаимодействии.

В подписании документа приняли участие и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов и министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

"Проблема надлежащего использования земель региона стоит очень остро. Подписание соглашения это второй этап контроля над надлежащим использованием земельных участков. Цифровизация земель Подмосковья позволит осуществить жесткий контроль и оперативно принимать меры по такому использованию", - сказал Куракин.