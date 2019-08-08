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РИА Новости

В Москве пресекли работу "циничных лжеюристов", обманувших 300 человек

10:34, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Столичная полиция пресекла работу группы лжеюристов, которые с особым цинизмом и ущербом на 150 миллионов рублей обманули примерно 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в сети интернет услуги по представительству в судебных инстанциях. В ходе телефонных разговоров с гражданами, пострадавшими от действий коммерческих организаций, они внушали потенциальным клиентам уверенность в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат", - рассказала Ирина Волк.
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После этого они убеждали заключать договора об оказании юридических услуг, но их не оказывали, а потом даже звонили обманутым клиентам и пытались заставить их оплатить дополнительные услуги. При этом потерпевшими в основном становились пожилые люди.
"Действия участников группы носили особо циничный характер. В большинстве случаев потерпевшими становились самые незащищенные слои населения, а именно пожилые люди, которые нуждались в реальной юридической помощи", - сообщила официальный представитель МВД России.
Всего злоумышленники обманули примерно 300 граждан, а ущерб от их работы превысил 150 миллионов рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, которым предъявлено обвинение", - рассказала Ирина Волк.
Шестеро обвиняемых сейчас находятся под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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Ирина ВолкМВД РФРоссияПроисшествия
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