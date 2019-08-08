Силовики размещают технику возле жилых домов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику возле жилых домов на горловском направлении в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой перемирие. Впервые оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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"Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в (подконтрольных Киеву – Прим. ред.) населенных пунктах Дружба, Попасная, Зайцево (подконтрольная Киеву часть поселка – Прим. ред.)", - сказал представитель ведомства.