В Красноярском крае возбудили шесть дел из-за рубки "сгоревшего" леса

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. В Красноярском крае возбудили шесть уголовных дел о незаконной заготовке древесины под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса. Об этом сообщил журналистам прокурор края Михаил Савчин.

По его словам, еще в июне прокурор Абанского района совместно с лесничеством выяснил, что на месте "санитарной рубки" нет следов пожара. Изучение документов показало, что разрешение на рубку дали руководитель Абанского лесничества и лесничий. Материалы проверки направили в следственный отдел СК.

Первое дело о злоупотреблениях сотрудников Абанского лесничества по этим материалам возбудили 17 июля, а 29 июля и 1 августа — еще пять.

Как установило предварительное расследование, незаконная вырубка произведена на площади более 60 гектаров, ущерб государству оценивается как минимум в 32 миллиона рублей. И такие факты не единичны, подчеркнул Савчин.

По данным прокуратуры на сегодня, на территории края действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров. По каждому из них проводится проверка.