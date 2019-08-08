В Красноярском крае возбудили шесть дел из-за рубки "сгоревшего" леса

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. В Красноярском крае возбудили шесть уголовных дел о незаконной заготовке древесины под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса. Об этом сообщил журналистам прокурор края Михаил Савчин.
По его словам, еще в июне прокурор Абанского района совместно с лесничеством выяснил, что на месте "санитарной рубки" нет следов пожара. Изучение документов показало, что разрешение на рубку дали руководитель Абанского лесничества и лесничий. Материалы проверки направили в следственный отдел СК.
Первое дело о злоупотреблениях сотрудников Абанского лесничества по этим материалам возбудили 17 июля, а 29 июля и 1 августа — еще пять.
Как установило предварительное расследование, незаконная вырубка произведена на площади более 60 гектаров, ущерб государству оценивается как минимум в 32 миллиона рублей. И такие факты не единичны, подчеркнул Савчин.
По данным прокуратуры на сегодня, на территории края действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров. По каждому из них проводится проверка.
Ранее власти заявляли, что ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее полутора-двух миллиардов рублей.