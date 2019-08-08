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РИА Новости

В Красноярском крае возбудили шесть дел из-за рубки "сгоревшего" леса

10:28, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. В Красноярском крае возбудили шесть уголовных дел о незаконной заготовке древесины под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса. Об этом сообщил журналистам прокурор края Михаил Савчин.
По его словам, еще в июне прокурор Абанского района совместно с лесничеством выяснил, что на месте "санитарной рубки" нет следов пожара. Изучение документов показало, что разрешение на рубку дали руководитель Абанского лесничества и лесничий. Материалы проверки направили в следственный отдел СК.
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Первое дело о злоупотреблениях сотрудников Абанского лесничества по этим материалам возбудили 17 июля, а 29 июля и 1 августа — еще пять.
Как установило предварительное расследование, незаконная вырубка произведена на площади более 60 гектаров, ущерб государству оценивается как минимум в 32 миллиона рублей. И такие факты не единичны, подчеркнул Савчин.
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По данным прокуратуры на сегодня, на территории края действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров. По каждому из них проводится проверка.
Ранее власти заявляли, что ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее полутора-двух миллиардов рублей.
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