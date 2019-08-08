В Киргизии рассказали о состоянии пострадавших спецназовцев

Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы

Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.

Врачи оказали помощь шести силовикам. У них диагностировали различные травмы: у двоих пулевые ранения, у остальных — ушибы, рваные и резаные раны.

Сейчас в Кой-Таше, где находится резиденция Атамбаева, дежурят бригады врачей.

Отмечается, что за медицинской помощью из числа местных жителей обратился 21 человек, от госпитализации они отказались.

Ранее в штабе Атамбаева рассказали, что врачи приехали к бойцам спецназа, находящимся в заложниках, ставили капельницы и сделали перевязки.

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках. Всего пострадали 52 человека.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.