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РИА Новости

Экс-президент Ливана назвал "Хезболлах" гарантом безопасности страны

10:22, 8 августа 2019
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© пресс-служба экс-президента Ливана ЛяхудаИнтервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
© пресс-служба экс-президента Ливана Ляхуда
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" является сдерживающим фактором в связи с вероятностью новой агрессии со стороны Израиля, заявил бывший президент Ливана Эмиль Ляхуд в интервью РИА Новости.
"Существование "Хезболлах" необходимость. То, что может армия, не может сопротивление, и наоборот. Нам не давали оружие, угрожали и требовали, чтобы мы не покупали самолеты и ракеты у России и Ирана. Я оказался прав в 1991 году, и не знал их ("Хезболлах"). Мы не можем противостоять им (Израилю), кроме как силами сопротивления. Но, к сожалению, всем нынешним политикам безразлично, они гоняются за властью и деньгами… Оружие "Хезболлах" трогать нельзя, иначе мы потеряем свою честь", - сказал Ляхуд.
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По словам бывшего президента, в случае разоружения боевого крыла шиитского движения существует угроза новой военной кампании Израиля. "Сделай так, и Израиль завтра утром придет сюда (в Бейрут - ред.) прогулочным шагом, как они это сделали тогда. Люди забывают историю", - добавил он.
Будучи во главе государства, в 2000 году после вывода израильской армии из южного Ливана Ляхуд обратился к командующему Мишелю Слейману с требованием не выставлять армию вдоль границы. Президент был уверен, что на границе необходимо оставить бойцов шиитского сопротивления, так как с их возможностями израильские военные вынуждены считаться после нескольких лет партизанской войны.
На сегодняшний день продолжаются непрямые переговоры между Бейрутом и Тель-Авивом по разграничению морских и сухопутных границ при посредничестве США. Ситуация в пограничной зоне обострилась после обнаружения нефтяных и газовых месторождений в прибрежных водах, ливанское руководство заявило об исключительных правах на месторождения. "Хезболлах" в свою очередь выразило готовность защищать природные ресурсы страны любыми способами. Израиль со своей стороны заявил о правах на данный участок Средиземного моря.
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