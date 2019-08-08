Экс-президент Ливана назвал "Хезболлах" гарантом безопасности страны

БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" является сдерживающим фактором в связи с вероятностью новой агрессии со стороны Израиля, заявил бывший президент Ливана Эмиль Ляхуд в интервью РИА Новости.

"Существование "Хезболлах" необходимость. То, что может армия, не может сопротивление, и наоборот. Нам не давали оружие, угрожали и требовали, чтобы мы не покупали самолеты и ракеты у России и Ирана. Я оказался прав в 1991 году, и не знал их ("Хезболлах"). Мы не можем противостоять им (Израилю), кроме как силами сопротивления. Но, к сожалению, всем нынешним политикам безразлично, они гоняются за властью и деньгами… Оружие "Хезболлах" трогать нельзя, иначе мы потеряем свою честь", - сказал Ляхуд.

По словам бывшего президента, в случае разоружения боевого крыла шиитского движения существует угроза новой военной кампании Израиля. "Сделай так, и Израиль завтра утром придет сюда (в Бейрут - ред.) прогулочным шагом, как они это сделали тогда. Люди забывают историю", - добавил он.

Будучи во главе государства, в 2000 году после вывода израильской армии из южного Ливана Ляхуд обратился к командующему Мишелю Слейману с требованием не выставлять армию вдоль границы. Президент был уверен, что на границе необходимо оставить бойцов шиитского сопротивления, так как с их возможностями израильские военные вынуждены считаться после нескольких лет партизанской войны.