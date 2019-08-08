Движение под Новороссийском, где произошло ДТП, идет в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Движение на участке трассы, где произошла авария с автобусом в районе Новороссийска, идет в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

"Никаких затруднений в настоящее время на трассе нет", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что ночью движение на данном участке было затруднено в связи с проведением работ по ликвидации ЧП.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.