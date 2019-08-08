В поисках Джульетты: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli

Фотокалендарь компании Pirelli впервые вышел в 1964 году.
Фотокалендарь компании Pirelli впервые вышел в 1964 году.
Он имел огромный успех и стал ежегодным, не выходя лишь во времена нефтяного кризиса с 1975 по 1983 год.
Он имел огромный успех и стал ежегодным, не выходя лишь во времена нефтяного кризиса с 1975 по 1983 год.
Над календарём работают только лучшие мировые фотографы и известные модели и актрисы.
Над календарём работают только лучшие мировые фотографы и известные модели и актрисы.
Сниматься для календаря Pirelli делает честь любой из суперзвезд.
На фото: американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы Свон в саге "Сумерки".
Сниматься для календаря Pirelli делает честь любой из суперзвезд.
На фото: американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы Свон в саге "Сумерки".
Предложение поработать с Pirelli для любого фотографа — его официальное признание на мировом уровне.
На фото: китайская певица и актриса Крис Ли.
Предложение поработать с Pirelli для любого фотографа — его официальное признание на мировом уровне.
На фото: китайская певица и актриса Крис Ли.
Фотографом 47-го выпуска календаря стал итальянский фотограф Паоло Роверси.
На фото: испанская певица Rosalia.
Фотографом 47-го выпуска календаря стал итальянский фотограф Паоло Роверси.
На фото: испанская певица Rosalia.
Фотоисторию 71-летнего итальянца "В поисках Джульетты" снимали в Париже и Вероне – городе, где происходили события знаменитой драмы Шекспира о влюбленных.
Фотоисторию 71-летнего итальянца "В поисках Джульетты" снимали в Париже и Вероне – городе, где происходили события знаменитой драмы Шекспира о влюбленных.
"Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта", — рассказал фотограф.
"Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта", — рассказал фотограф.
Образ шекспировской Джульетты, по замыслу Роверси, воплотили девять известных женщин.
На фото: британская актриса и модель Миа Гот.
Образ шекспировской Джульетты, по замыслу Роверси, воплотили девять известных женщин.
На фото: британская актриса и модель Миа Гот.
Актрисы, модели и певицы представили свое видение героини Шекспира.
На фото: звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон
Актрисы, модели и певицы представили свое видение героини Шекспира.
На фото: звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон
Съемки проекта прошли весной 2019 года и заняли около недели.
На фото: актриса и фотомодель Индия Мур.
Съемки проекта прошли весной 2019 года и заняли около недели.
На фото: актриса и фотомодель Индия Мур.
Участницы съемок не только позировали в образе Джульетты, но и под камеру прочитали отрывки из великой пьесы.
Американская актриса и модель Яра Шахиди.
Участницы съемок не только позировали в образе Джульетты, но и под камеру прочитали отрывки из великой пьесы.
Американская актриса и модель Яра Шахиди.
Записи видео со съемок календаря позже появились в Instagram.
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой в образе Джульетты.
Записи видео со съемок календаря позже появились в Instagram.
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой в образе Джульетты.
Джульетта в интерпретации дочери фотографа, франко-итальянской художницы Стеллы Роверси.
Джульетта в интерпретации дочери фотографа, франко-итальянской художницы Стеллы Роверси.
Джульетта в кроссовках - певица Rosalia на съемках календаря Pirelli.
Джульетта в кроссовках - певица Rosalia на съемках календаря Pirelli.