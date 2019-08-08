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РИА Новости
Культура

В поисках Джульетты: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli

12:21, 8 августа 2019
1958
Кадры со съемок знаменитого календаря Pirelli на следующий год – в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Фотокалендарь компании Pirelli впервые вышел в 1964 году.

Эмма Уотсон на съемках календаря Pirelli
1 из 15

Фотокалендарь компании Pirelli впервые вышел в 1964 году.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Он имел огромный успех и стал ежегодным, не выходя лишь во времена нефтяного кризиса с 1975 по 1983 год.

Эмма Уотсон на съемках календаря Pirelli
2 из 15

Он имел огромный успех и стал ежегодным, не выходя лишь во времена нефтяного кризиса с 1975 по 1983 год.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Над календарём работают только лучшие мировые фотографы и известные модели и актрисы.

Индия Мур на съемках календаря Pirelli
3 из 15

Над календарём работают только лучшие мировые фотографы и известные модели и актрисы.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Сниматься для календаря Pirelli делает честь любой из суперзвезд.

На фото: американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы Свон в саге "Сумерки".

Кристен Стюарт на съемках календаря Pirelli
4 из 15

Сниматься для календаря Pirelli делает честь любой из суперзвезд.

На фото: американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы Свон в саге "Сумерки".

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Предложение поработать с Pirelli для любого фотографа — его официальное признание на мировом уровне.

На фото: китайская певица и актриса Крис Ли.

Крис Ли на съемках календаря Pirelli
5 из 15

Предложение поработать с Pirelli для любого фотографа — его официальное признание на мировом уровне.

На фото: китайская певица и актриса Крис Ли.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Фотографом 47-го выпуска календаря стал итальянский фотограф Паоло Роверси.

На фото: испанская певица Rosalia.

Певица Rosalia на съемках календаря Pirelli
6 из 15

Фотографом 47-го выпуска календаря стал итальянский фотограф Паоло Роверси.

На фото: испанская певица Rosalia.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Фотоисторию 71-летнего итальянца "В поисках Джульетты" снимали в Париже и Вероне – городе, где происходили события знаменитой драмы Шекспира о влюбленных.

Крис Ли на съемках календаря Pirelli
7 из 15

Фотоисторию 71-летнего итальянца "В поисках Джульетты" снимали в Париже и Вероне – городе, где происходили события знаменитой драмы Шекспира о влюбленных.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

"Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта", — рассказал фотограф.

Яра Шахиди на съемках календаря Pirelli
8 из 15

"Я все еще ищу свою Джульетту и буду искать всю жизнь. Потому что Джульетта — это мечта", — рассказал фотограф.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Образ шекспировской Джульетты, по замыслу Роверси, воплотили девять известных женщин.

На фото: британская актриса и модель Миа Гот.

Миа Гот на съемках календаря Pirelli
9 из 15

Образ шекспировской Джульетты, по замыслу Роверси, воплотили девять известных женщин.

На фото: британская актриса и модель Миа Гот.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Актрисы, модели и певицы представили свое видение героини Шекспира.

На фото: звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон

Эмма Уотсон на съемках календаря Pirelli
10 из 15

Актрисы, модели и певицы представили свое видение героини Шекспира.

На фото: звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Съемки проекта прошли весной 2019 года и заняли около недели.

На фото: актриса и фотомодель Индия Мур.

Индия Мур на съемках календаря Pirelli
11 из 15

Съемки проекта прошли весной 2019 года и заняли около недели.

На фото: актриса и фотомодель Индия Мур.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Участницы съемок не только позировали в образе Джульетты, но и под камеру прочитали отрывки из великой пьесы.

Американская актриса и модель Яра Шахиди.

Яра Шахиди на съемках календаря Pirelli
12 из 15

Участницы съемок не только позировали в образе Джульетты, но и под камеру прочитали отрывки из великой пьесы.

Американская актриса и модель Яра Шахиди.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Записи видео со съемок календаря позже появились в Instagram.

Звезда сериала "Корона" Клэр Фой в образе Джульетты.

Клэр Фой на съемках календаря Pirelli
13 из 15

Записи видео со съемок календаря позже появились в Instagram.

Звезда сериала "Корона" Клэр Фой в образе Джульетты.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Джульетта в интерпретации дочери фотографа, франко-итальянской художницы Стеллы Роверси.

Стелла Роверси на съемках календаря Pirelli
14 из 15

Джульетта в интерпретации дочери фотографа, франко-итальянской художницы Стеллы Роверси.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti

Джульетта в кроссовках - певица Rosalia на съемках календаря Pirelli.

Певица Rosalia на съемках календаря Pirelli
15 из 15

Джульетта в кроссовках - певица Rosalia на съемках календаря Pirelli.

© Фото : Backstage of the 2020 Pirelli Calendar/Paolo Roversi, Alessandro Scotti
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КультураPirelli & C.Эмма УотсонКристен СтюартФото
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