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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Захарова не знает об обращениях Атамбаева о возможном приезде в Россию

10:15, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у нее нет информации о каких-либо обращениях со стороны экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого накануне пытался задержать спецназ республики, о возможном приезде в Россию.
"У меня нет такой информации относительно того, что кто-то обращался", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, не обращался ли Атамбаев к Москве о возможности приехать в РФ.
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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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