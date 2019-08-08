Захарова не знает об обращениях Атамбаева о возможном приезде в Россию

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у нее нет информации о каких-либо обращениях со стороны экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого накануне пытался задержать спецназ республики, о возможном приезде в Россию.

"У меня нет такой информации относительно того, что кто-то обращался", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" , отвечая на вопрос, не обращался ли Атамбаев к Москве о возможности приехать в РФ.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.