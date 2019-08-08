Директора санатория "Эллада" вызвали в СК после ДТП под Новороссийском

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Директора ведомственного санатория Федеральной налоговой службы "Эллада" в Анапе, чей автобус вместе с пассажирами сорвался с обрыва в результате ДТП, вызвали в региональное отделение Следственного комитета, сообщили РИА Новости в приемной санатория.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Возбуждено уголовное дело.