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РИА Новости

Директора санатория "Эллада" вызвали в СК после ДТП под Новороссийском

10:14, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Директора ведомственного санатория Федеральной налоговой службы "Эллада" в Анапе, чей автобус вместе с пассажирами сорвался с обрыва в результате ДТП, вызвали в региональное отделение Следственного комитета, сообщили РИА Новости в приемной санатория.
"На данный момент он (директор - ред.) в новороссийском следственном комитете", - сообщили РИА Новости в приемной.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Возбуждено уголовное дело.
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ДТП под НовороссийскомСледственный комитет РФФедеральная налоговая служба РФПроисшествия
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