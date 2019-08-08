Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. События в Киргизии, где накануне спецназ пытался задержать подозреваемого в коррупции экс-президента Алмазбека Атамбаева и в результате пострадали более 50 человек, - это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана Москвой чуть позже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

"Наше посольство в Киргизии уже прокомментировало, я видела с утра эти комментарии. Они сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится. Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже", - сказала Захарова в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.