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РИА Новости

Госдеп США одобрил продажу Южной Корее вертолетов MH-60R

10:07, 8 августа 2019
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© Flickr / Joe KunzlerВертолет ВМС США MH-60S Knighthawk
Вертолет ВМС США MH-60S Knighthawk
© Flickr / Joe Kunzler
Вертолет ВМС США MH-60S Knighthawk. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее 12 многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 800 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).
Ранее американский президент Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США начали переговоры о дальнейшем увеличении выплат со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР.
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"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу иностранным вооруженным силам - Республике Корея - многоцелевых вертолетов MH-60R, предполагаемая стоимость которых составляет 800 миллионов долларов", - говорится в релизе.
Отмечается, что Южная Корея запросила продажу 12 вертолетов такой модели с обширными сопутствующими средствами радиолокации, связи и вооружениями.
"Республика Корея будет использовать расширенные возможности в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны своей страны", - добавляется в тексте.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.
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