В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio

По ее данным, среди задержанных есть активисты, а также ряд видных политических деятелей, в том числе бывшие главные министры штата Омар Абдулла (2009-2015 г.) и Мехбуб Муфти (2016-2018 г). В ряде регионов Джамму и Кашмира тем временем продолжают вспыхивать стихийные выступления против решения властей упразднить особый конституционный статус региона.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.