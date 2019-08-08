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РИА Новости

В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ

09:58, 8 августа 2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
По ее данным, среди задержанных есть активисты, а также ряд видных политических деятелей, в том числе бывшие главные министры штата Омар Абдулла (2009-2015 г.) и Мехбуб Муфти (2016-2018 г). В ряде регионов Джамму и Кашмира тем временем продолжают вспыхивать стихийные выступления против решения властей упразднить особый конституционный статус региона.
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В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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